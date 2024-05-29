カブスで快投を続けている今永。彼がマウンド上で見せる所作は話題を生み出し続けている。(C)Getty Imagesメジャーで異彩を放ち続ける日本人左腕の何気ない所作が脚光を浴びている。今年1月にカブスと、最大で5年総額8000万ドル（約116億円）になる大型契約を締結した今永昇太。開幕から9登板で、5勝（0敗）、防御率0.84、WHIP0.91と好成績をマーク。マウンドごとに洗練されていく出色のパフォーマンスは、地元紙『Chicago Sun