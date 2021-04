ゴールデンウィーク特別企画！『エレメンタリー』『ボディガード』など人気TVシリーズを全話一挙放送

「スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ」が、ゴールデンウィークに人気シリーズを全話一挙放送!

■4月29日(木)26:00スタート

『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』[字幕版](全13話)

『マレフィセント』のエル・ファニングと、『X-MEN』シリーズのニコラス・ホルトが夫婦役で共演。『女王陛下のお気に入り』でアカデミー賞にノミネートされたトニー・マクナマラが送り出す、18世紀のロシア宮廷を舞台にした、ジャンルを超越するアンチ・ヒストリードラマ。



■5月1日(土)12:00スタート

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズン[二カ国語版](全13話)

数々の難事件と危機を乗り越えてきたホームズとワトソン。ニューヨークを舞台にした現代版シャーロック・ホームズが、惜しまれながらの最終章。



■5月3日(月)12:00スタート

『ボディガード−守るべきもの−』[二カ国語版](全6話)

人気刑事ドラマ『ライン・オブ・デューティ』のプロデューサーで社会派として知られるジェド・マーキュリオが製作・脚本を務め、『ゲーム・オブ・スローンズ』のリチャード・マッデンが出演する、英国大ヒットのポリティカルスリラー。



■5月4日(火)12:00スタート

『インスティンクト -異常犯罪捜査-』シーズン2[二カ国語版](全11話)

『グッド・ワイフ』のアラン・カミング主演。異色の犯罪捜査サスペンス・エンターテインメントが、装いを新たにますますパワーアップ! ニューフェイスも加わり、謎深き連続殺人事件の解明に挑んでゆくシーズン2。



■5月4日(火)6:00スタート

『ウルトラマンG リマスター版』[二カ国語版] (全13話)

オーストラリアとの合作が実現した貴重なウルトラシリーズ。ウルトラマンと怪獣のバトルシーンがほぼ全編屋外撮影というのは画期的なことであり、オーストラリアの広大なスケールも相まって、圧倒的にリアルな空気感が醸し出されている。



■5月5日(水)6:00スタート

『新ウルトラマンG 必殺! 怪獣大決戦 リマスター版』[二カ国語版](全13話)

『ウルトラマンG』続き、『新ウルトラマンG(グレート) 必殺! 怪獣大決戦』を全話一挙放送。ウルトラマングレートは、邪悪生命体ゴーデスを追って、地球人ジャック・シンドーと合体。共に力を合わせ、ゴーデスの魔の手から平和を守る決意を固める。しかし、時すでに遅く、ゴーデスの細胞は地球生物の体を侵し、恐るべき大怪獣を生み出していた...。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズン© MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./『ボディガード−守るべきもの−』© World Productions 2020 - All rights reserved. Licensed by ITV Studios./『インスティンクト -異常犯罪捜査-』シーズン2© MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』Copyright © 2021 MRC II Distribution Company, L.P./『ウルトラマンG リマスター版』©円谷プロ/『新ウルトラマンG 必殺! 怪獣大決戦 リマスター版』©円谷プロ