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¡ÈMangiare e amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quell'opera comica che è la vita.¡É
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¡ÈEating, loving, singing and digesting are the four acts of the comic opera known as life.¡É
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¡ÈMangiare e amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quell'opera comica che è la vita.¡É
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¡ÈEating, loving, singing and digesting are the four acts of the comic opera known as life.¡É
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