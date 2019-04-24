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⏱ 7.69 seconds - the fastest goal in #PremierLeague history!@ShaneLong7 #WATSOU pic.twitter.com/p2QNLKfSM5
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