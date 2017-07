Googleストリートビューの景色写真は、こうしたGoogleの車が巡回して撮影しています。

近くを走行していたら、高い確率で自分がストリートビューに掲載されることになるのですが……。

バイクに乗っていた男性は驚きの行動を起こしました。

What do you do when you see Google's streetview car?



うわっ、サイドカーの片側が浮いてる!

ストリートビューに掲載されることを見越して、こんな行動を起こしたのでしょう。

危ない限りですが、サイドカーでこんなことができたのですね……。

実際のストリートビュー。

[動画を見る]

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●サイドウェイ・ウイリーと呼ぶべきか!?

サイドカー・ウイリーと呼ぶべきか?

確認しなくてはならない!



↑サイドカーの一般的なコーナリングさ。



↑あるいはリライアント・ロビンかだ。

[画像を見る]

(リライアント・ロビン - Wikipedia)



●自分はスピンを試すよ。カッコいい技だから!



↑そのコメントの意味がわからない。



↑そうだと思うよ。ジェダイが話してくれるような話じゃないからね。

[動画を見る]

I'll try spinning - that's a good trick! - YouTube



●わお、オートバイを2輪で運転することが、こんなに感心するとは思ってもみなかったよ。その男に脱帽だ。



●誰に教えてほしい質問を思い出したよ。

サイドカー付きを乗ってるときでも、重心を傾けることができるの?

あるいはカンナムのようにハンドルを回さなくちゃいけないの?

[画像を見る]



↑父親がサイドカーを持っているけど、角を曲がる時にはとにかく不快な感じのする変な乗り物だよ……そのうち試してみたいと思う。

加速すると、サイドカーはそれを嫌がって少し右に向く。ブレーキをかけるとサイドカーは同じくそれを嫌がって少し左に向く。笑えるような効率で左に曲がれるんだ。右には曲がるときにはサイドカーが少し浮くのでちょっと気をつけなければいけない(特にそこが重くない場合)。

そしてそれが浮くといきなり3輪から2輪を運転していることになるので、そこでコントロールし直さないといけない。それらを全て一般的なフォーク(バイク用語)でやるので腕に負担がかかる。

言い直すと、とにかく意味がわからず変な乗り物なんだ。もう全員にすぐそれを手に入れるように勧めるよ。



↑それはサイドカーがどっちについてる場合?



↑右にだよ。



サイドカー付きのバイクは、乗り心地がかなり特殊だそうです。