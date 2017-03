人生の幸せは

すべて「直感」から来ている

STEP 01.

自分に「質問」してみよう

STEP 02.

心の中の疑問を

紙に書き出す

STEP 03.

書けないときは無理しない

STEP 04.

さらなる質問で

直感を確かめる

STEP 05.

迷ったら仲間を見つけよう

STEP 06.

自分なりのやり方でOK

STEP 07.

焦ってすぐに行動しない

