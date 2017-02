佐藤藍子、米倉涼子、上戸彩など、有名人がブレイクするきっかけともなった国民的美少女コンテスト。実は今活躍している有名人の中には、国民的美少女コンテストに参加したものの、落選したという有名人も少なくありません。そこで今回は、国民的美少女コンテストで落選したと知って驚く有名人について探ってみました。1位 剛力彩芽2位 持田香織3位 華原朋美

1位は「剛力彩芽」!

ショートカットが似合うヘルシー美人の代表的な存在の剛力彩芽。テレビドラマやCMで大活躍しており、歌やダンスが上手いことでも有名です。そんな彼女も実は国民的美少女コンテストに参加した有名人の一人。落選したものの、その後テレビドラマ『大切なことはすべて君が教えてくれた』(フジテレビ系)での個性的な演技が光り、大ブレイク。今ではコンテストで賞を受賞した有名人をしのぐ活躍ぶりですね。

2位は「持田香織」!

Every Little Thingのボーカル・持田香織。アーティストとして不動の地位を確立している彼女。過去に国民的美少女コンテストに出場した経験があります。「え、アーティストなのに何で?」と疑問に思った人も多いようですが、彼女はEvery Little Thingとしてデビューする以前はアイドルグループ・黒BUTAオールスターズのメンバーとして活動するなど、幅広く芸能活動を行っていました。そのことがあまり知られていないため、コンテストに出場した経験があると聞いて驚いた人が多数。2位に選ばれました。

3位は「華原朋美」!

充電期間を経て、またテレビで見る機会が増えてきた華原朋美。コンテストに出場したものの、予選敗退に終わった彼女。しかしこの後に小室哲哉プロデュースで大ブレイクしました。このように、賞を受賞した人以外にも、有名人が数多くコンテストに出場していたことが分かりました。気になる4位〜27位のランキング結果もぜひご覧ください。みなさんは、どの有名人がコンテストに出場した経験があると知って驚きましたか?(写真:MANTAN/アフロ)調査方法:gooランキング編集部が「リサーチプラス」モニターに対してアンケートを行い、その結果を集計したものです。有効回答者数:500名(20~30代男女各250名:複数回答)調査期間:2016年9月13日〜2016年9月15日