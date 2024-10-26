日本シリーズ2024
『日本シリーズ2024』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年11月3日
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DeNA南場智子オーナーが悲願の日本一に歓喜 今季は観客動員数最多の235万人
プロ野球初の女性オーナー・南場智子氏にとっては悲願の歓喜となっている
共同通信
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DeNAが26年ぶり優勝も地上波の中継が突如終了、ファンが疑問「ひどい」
試合後、MVPの桑原将志のインタビュー中に地上波の中継が終了
フルカウント
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ソフトバンクが4連敗で終戦 日本シリーズ敗退は2000年以来9シリーズぶり
通算成績2勝4敗で、勝ち上がってきたDeNAに「下克上日本一」を許した
BASEBALL KING
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DeNAが26年ぶり日本一に セ・リーグ初となる3位からの下克上を達成
猛打爆発で、セ・リーグ初となる3位からの下克上日本一を達成
スポニチアネックス
2024年11月1日
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DeNAに対し打線沈黙のSB 集めた配球データが違っていたと高木豊氏が予想
この日も投打ともに振るわず、26イニング連続無得点と打線が沈黙
BASEBALL KING
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ソフトバンクが3連敗で崖っぷち 3ランの牧秀悟に投じた一球を解説バッサリ
3ランを打たれた牧秀悟に投じた一球について、高木豊氏が言及
BASEBALL KING
2024年10月31日
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日本シリーズの取材パス没収のフジテレビ「大谷への嫉妬」とどこ吹く風か
系列局で取材できており現場は気にしていないようだと「女性自身」が報じた
女性自身
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NPBがフジから日本シリーズの取材証没収？第1戦の裏でWS放送を問題視か
フジは日本シリーズ第1戦の時間帯に、WS第1戦のダイジェスト番組を放送
スポニチアネックス
2024年10月30日
2024年10月29日
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「投手が投げる間際の口笛などは遠慮して」日本シリーズで異例のアナウンス
観客へ向け、投手が投げる間際の口笛などは遠慮するよう呼びかけ
スポニチアネックス
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DeNA・東克樹に観客が妨害行為か 試合は一時中断で自粛の異例アナウンスも
6回の投球中に観客席からの口笛を気にするような素振りをみせたため
フルカウント