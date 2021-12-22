大阪・北新地のビルで火災
『大阪・北新地のビルで火災』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年6月17日
2022年3月17日
2022年3月16日
2022年3月15日
2022年1月14日
2021年12月30日
-
大阪ビル放火事件で被害を受けたmisonoのエステ店 2022年の再開目指す
「温かいご支援をいただき誠にありがとうございます」とSNSで感謝
東スポWEB
-
ビル放火事件の容疑者死亡「やり切れない」クリニック患者ら無念の声
30日、容疑者の死を知った患者らからは、無念の声が相次いだ
共同通信
2021年12月29日
2021年12月26日
2021年12月25日
-
大阪のビル放火殺人事件 2日に分けガソリンを現場に運んだか
事件前日と当日に紙袋を自転車で運ぶ姿が、防犯カメラ映像に映っていたそう
共同通信
-
大阪のビル放火 容疑者は診察時間帯に計画的に消火栓細工か
事件前日の夜、クリニックの防犯カメラに不審者が映っていなかった
読売新聞オンライン
2021年12月24日
-
大阪ビル放火、容疑者は脳に深刻な障害？聴取ができるような回復は困難か
一酸化炭素（CO）中毒による蘇生後脳症（低酸素脳症）の状態だと分かった
読売新聞オンライン
-
11年に逮捕されていたビル放火事件の容疑者 警察も分からぬ出所後の生活
2011年に長男の頭部を出刃包丁で切りつけ、殺人未遂容疑で逮捕されていた
FRIDAYデジタル