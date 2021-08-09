小田急線刺傷事件
『小田急線刺傷事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年6月30日
2021年12月30日
2021年9月17日
2021年9月15日
2021年9月5日
2021年8月27日
2021年8月16日
2021年8月14日
2021年8月13日
2021年8月12日
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小田急線車内での刺傷事件 一生電車に乗れなくなる「後遺症」への懸念
被害者は一生電車に乗れなくなる「後遺症」に悩まされる可能性もあると指摘
ABEMA TIMES
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小田急線車内での刺傷事件 防犯カメラがとらえた犯行直前の男の姿
駅に向かっているとみられる犯行直前の男の姿を、防犯カメラがとらえていた
FNNプライムオンライン
2021年8月11日
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SNS上で電車での荷物検査の必要性を指摘する声 JR東日本は「検討中」
SNS上では電車での荷物検査の必要性を指摘する人も見られる
J-CASTトレンド
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小田急線刺傷、人生悲観し事件か「2年前、自殺のため牛刀購入」
凶器とされる牛刀を「約2年前、自殺するために買った」と話したと分かった
共同通信
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小田急車内での刺傷事件めぐり逮捕された容疑者 「電車は皆が油断してる」
男が包丁を出して切りかかるまでの間、周囲は異変に気づいていなかったそう
読売新聞オンライン
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小田急刺傷事件の容疑者が勤務していたバイト先 「地獄」として有名な職場
男の勤務先が記者の間で話題になっているようだと、デイリー新潮が報じた
デイリー新潮
2021年8月10日
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小田急線の乗客刺傷事件 男は電車内に逃走用の着替えを用意か
男のものとみられるバッグが電車内で見つかったことが分かった
共同通信
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小田急刺傷事件被害者「人混みが怖い」複数が精神的な被害を訴える
複数の被害者が「人混みが怖い」など、精神的被害を訴えているという
FNNプライムオンライン
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小田急線内での刺傷事件 容疑者は生活困窮で自暴自棄になったか
容疑者が、数カ月前から生活保護を受けていたと供述していることが分かった
読売新聞オンライン