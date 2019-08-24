佐野サービスエリアのストライキ騒動
東北自動車道上り線の佐野サービスエリアで起きたストライキ騒動。
2019年12月4日
2019年11月8日
2019年11月7日
2019年10月30日
2019年9月28日
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佐野SAのストライキを支えたもう1人の男性 事務を一手に担った支配人
経営陣の矢面に立つ加藤正樹元総務部長が入社した3カ月前に入ってきたそう
文春オンライン
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佐野SAの従業員らが現場復帰「厨房の状態は想像以上に悪かった」
復職前に現場を確認した厨房担当者は「想像以上に状態は悪かった」と話す
文春オンライン
2019年9月26日
2019年9月24日
2019年9月23日
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佐野サービスエリアのストライキが終了 元部長「長く苦しい戦いでした」
SNSに「39日と3時間。 本当に長く、苦しい戦いでした」などと綴っている
弁護士ドットコム
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佐野サービスエリアのストライキが終結 従業員の復帰条件に元部長の辞職
運営側からの連絡で、元部長と全従業員が職場へ戻れることになったという
文春オンライン
2019年9月15日
2019年9月4日
2019年8月29日
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佐野SAのストライキ 「1日800万円の損害」と会社が賠償請求をにおわす
労働組合の執行委員長のもとには、賠償請求をほのめかす書面が届いたという
弁護士ドットコム
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ストライキが起きた佐野SAの社長 過去に別の会社でも社員へ暴言か
従業員は部長と支配人を解雇した社長に対し、退陣を要求しているという
デイリー新潮
2019年8月28日
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佐野SAのストライキが長期化 元総支配人はパチンコで負けると怒鳴り散らし
従業員らは日々、元総支配人によるパワハラに耐えてきたと訴えている
文春オンライン
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融資凍結を否定している佐野SA経営陣 動画に残された決定的瞬間
運営会社側は融資凍結を否定しているが、労使交渉時の動画を文春側が入手
文春オンライン