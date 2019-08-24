佐野サービスエリアのストライキ騒動

東北自動車道上り線の佐野サービスエリアで起きたストライキ騒動。

2019年12月4日

2019年11月8日

2019年11月7日

2019年10月30日

2019年9月28日

2019年9月26日

2019年9月24日

2019年9月23日

2019年9月15日

2019年9月4日

2019年8月29日

2019年8月28日

2019年8月26日

2019年8月25日

2019年8月24日