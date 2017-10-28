インパルス堤下敦が追突事故
横浜市で、堤下が運転する車が信号待ちをしていたゴミ収集車に追突し、2人が軽いけがを負った。
2022年6月29日
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2018年11月23日
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2017年11月2日
2017年10月30日
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2017年10月29日
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