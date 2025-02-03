都民ファーストの会
『都民ファーストの会』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年6月29日
2025年6月23日
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都議選で自民党が第一党の座を失う 幹部「思ったよりも大負け」
幹部の「思ったよりも大負けした」との声をフジテレビ政治部記者が伝えた
FNNプライムオンライン
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元TBSアナの高野貴裕氏が都議選で初当選 妻・星野真里からの支えも
当選の一報を受け、妻の星野真里や長女から祝福のビデオ電話も
スポニチアネックス
2025年6月22日
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東京都議選「都民ファーストの会」の獲得議席が自民党を上回る
22日投開票の都議選で、獲得議席が都議会第1党だった自民党を上回った
読売新聞オンライン
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「知事与党」の自民党と公明党、都ファは過半数の64議席上回る勢い 都議選
接戦の選挙区が多く、第1党をめぐり自民党と都ファが競り合っている
日テレNEWS NNN
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東京都議選、都民ファーストの会が自民党に代わり第1党返り咲きの見通し
都民ファーストの会が、自民党に代わり第一党に返り咲く見通しとなった
ABEMA TIMES
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藤田ニコル、Xに「選挙」と2文字だけの投稿 その後投票を報告し称賛の声
そして午後2時半ごろのポストでは「選挙30秒で終わった」と報告
日刊スポーツ
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都議選で石丸伸二氏「再生の道」が議席0予想 勝とうとしているのか疑問も
22日投開票の東京都議選の情勢調査では議席0との予想がある、と筆者
FRIDAYデジタル