『おんな城主 直虎』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
1位は「いだてん 〜東京オリムピック噺〜」で、「ノリが軽すぎ」などの声が
週刊女性PRIME
Smart FLASH
「がっかり」した作品では、圧倒的な票を集めた「いだてん」が1位に
放送終了後には、Twitterトレンド世界ランキング1位を獲得
女性自身
最終回の平均視聴率は12.5％で、全50回の期間平均は12.8％と苦戦
スポニチアネックス
放送後はネット上に「いろいろ泣けた」と称賛する声が集まった
26日の放送では、NHKの大河を2回連続で上回る高視聴率を記録
スポーツ報知
小説タイトルのパロディと思うような「信長、浜松来たいってよ」というもの
J-CASTニュース
勝頼の死は「真田丸」でも描かれており、真田幸村のセリフが再び話題に
別番組に高嶋が右足を引きずり登場し「ちょっと足の指、折っちゃって」告白
デイリースポーツ
Instagramで「ギャー！！！ムロ、アゲイン！！！ 」とコメント
ABEMA TIMES
菅田将暉演じる虎松が、ようやくその姿を現した
オリコンニュース
県内で流れていたCMで「コンコルゲン」と歌っていた男性が大河ドラマに出演
Jタウンネット
高橋演じる小野政次の最期の回を書き終えた際、謎の現象が起きたと脚本家
デイリー新潮
「政次ロス」で視聴率低下を招いたNHKが、仰天プランを画策していとの噂も