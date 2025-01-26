『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が1月から放送がスタートするも、SNS上では早くも離脱したという声が。1年間放送する長丁場の作品だけに、途中で挫折した人も多いのでは。2000年以降のNHK大河ドラマで、最終回にたどり着けなかった人が多いのはどの作品？【写真】1位は人気脚本家の作品が…「途中で見るのをやめた」大河ドラマランキング若い世代を意識しすぎて「滑ってる」新年を迎え、いよいよスタートした新大河。今年は横