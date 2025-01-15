1月5日にスタートした、横浜流星主演のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が、初回平均世帯視聴率12.6％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録。大河ドラマの歴代初回最低になったことがわかった。第2話も12.0％と低めの数字になり心配されているが、芸能担当記者は「明るい材料も見え始めています」と言う。「同時・見逃し配信サービスの『NHKプラス』で配信された『べらぼう』第1話は、ORICON NEWSによると、202