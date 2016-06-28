ローガン・オンドルセク
1985年2月13日生まれ。米テキサス州ハレッツビル出身のプロ野球選手。2015〜16年は、東京ヤクルトスワローズに所属していた。
2023年8月11日
2016年10月31日
2016年9月25日
2016年8月27日
2016年7月31日
2016年7月23日
2016年7月22日
2016年7月21日
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オンドルセクがヤクルト退団 有給休暇で米帰国後に態度一変
騒動を謝罪し練習に合流したが、17日からは有給休暇を取得して帰国した
スポーツ報知
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ヤクルト、ローガン・オンドルセクの退団を発表 「精神面含め困難」
「事件もあって精神的な部分も含めて困難である」と説明している
スポニチアネックス
2016年7月15日
2016年7月10日
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バレンティンやオンドルセク…真中満監督を悩ます助っ人の暴走
オンドルセクは6月26日の試合中にベンチで暴れ、真中満監督にも暴言
日刊ゲンダイDIGITAL
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暴言で謹慎処分 ヤクルトのオンドルが明かした苦しい胸の内
現在の心境について、「謝罪したい気持ちはすごくあります」と静かに語った
東スポWEB
2016年7月2日
2016年6月30日
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ヤクルトのオンドルセク 謝罪し、二軍練習に参加 「反省している」
26日の中日戦で首脳陣に悪態をつくなどで3日間の自宅謹慎処分を受けていた
スポニチアネックス
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ヤクルトのオンドルセク 謝罪し謹慎処分が解除、二軍の練習に合流も笑顔
自宅謹慎を命じられていたが29日に謝罪し、処分が解除され合流が許可された
東スポWEB