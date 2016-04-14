元「うたのお兄さん」の杉田光央容疑者が覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
16年に覚せい剤所持で逮捕され、現在は長野県の民間リハビリ施設で生活
トピックニュース
薬物を知ってしまった脳は「普通の方の脳とは全く別のもの」だと話した
日刊スポーツ
判決を受けてから初となるコンサートを、21日に長野県で開催した
J-CASTニュース
6月に有罪判決を受け、長野の民間リハビリ施設で男性9人と共同生活中
スポーツ報知
90年代初めに杉田被告と知り合ったという男性が、当時の印象を振り返った
東スポWEB
あるTwitterユーザーが16日に「SMAP全員が混ざったような顔」と指摘
ガジェット通信
「楽譜を作成する時に集中できるので使ってました」と起訴内容を認めた
日テレNEWS NNN
「おかあさんといっしょ」に出演していたころ「覚せい剤疑惑」が報じられた
女性自身
覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、容疑を認めているという
スポニチアネックス
ネット上には「見てた世代だったので、すごくショック…」との声があがった
Techinsight
杉田容疑者は、覚せい剤取締法違反（所持）容疑で警視庁に現行犯逮捕された
読売新聞オンライン