広島空港のアシアナ機事故
アシアナ航空のエアバスA320型機が広島空港に着陸した際、滑走路をそれ機首を進行方向と逆向きにして停止、27人が負傷した。
2015年5月7日
2015年4月22日
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アシアナ機事故 両翼のエンジン内部が大きく破損していたと判明
21日、事故機の両翼のエンジン内部が大きく破損していたことが明らかに
読売新聞オンライン
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アシアナ航空の内部事情 軋轢が生じやすく安全運行に支障も
韓国では元空軍のパイロットが多く、民間出身者との間で軋轢が生じやすい
女性自身
2015年4月21日
2015年4月20日
2015年4月18日
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恵俊彰が広島空港の事故を解説も専門家から否定 焦りを隠せず
滑走路に霧が立ち込める様子を恵が説明し、専門家から異議を唱えられた
トピックニュース
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アシアナ航空機も事故…「韓国の乗り物」は国際的に信用を失った？
今回の事故で、韓国の乗り物の国際的信用はゼロになったと筆者
東スポWEB
2015年4月17日
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アシアナ機は着陸やり直しを試みた形跡なし 「何か」が起きて事故に？
安全委によると、事故機には着陸のやり直しを試みた形跡がないという
読売新聞オンライン
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韓国の航空会社は問題だらけ？ストライキではとんでもない要求
事故翌日の15日には、事故機の機長が行方不明になったという噂も流れた
東スポWEB
2015年4月16日
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広島空港 17日朝から運用を再開すると発表
運輸安全委員会による滑走路の調査がほぼ終わったため
日テレNEWS NNN
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アシアナ航空機事故 当時は「着陸可能な視界」だったと報告
同社は16日、事故当時は着陸可能な視界だったと会見で述べた
日テレNEWS NNN
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アシアナ機 事故の1分前まで正常飛行していたことが判明
機体は1分前まで管制官とやり取りをしていたが、異常などの訴えはなかった
読売新聞オンライン
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アシアナ機事故で広島空港の滑走路閉鎖続く 16日も41便が欠航の事態
滑走路は今も閉鎖が続き、16日もすでに41便が欠航している
日テレNEWS NNN
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アシアナ航空機事故 2年前のサンフランシスコ空港での事故と類似性も
2年前にサンフランシスコ空港で着陸に失敗し、炎上する事故を起こしていた
Record China
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広島空港のアシアナ機事故 フェンス突き破っていればあわや大惨事
逸脱した機体はフェンスまで十数メートルの地点で停止していたことが判明
読売新聞オンライン