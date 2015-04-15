広島空港のアシアナ機事故

アシアナ航空のエアバスA320型機が広島空港に着陸した際、滑走路をそれ機首を進行方向と逆向きにして停止、27人が負傷した。

2015年5月7日

2015年4月22日

2015年4月21日

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2015年4月18日

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2015年4月15日