冨田尚弥

愛知県東海市出身の日本の競泳選手。専門は平泳ぎ。2014年9月25日、仁川アジア大会で窃盗をし、日本選手団を追放された。

2015年6月7日

2015年6月6日

2015年6月4日

2015年5月28日

2015年5月1日

2015年4月10日

2015年4月9日

2015年2月6日

2015年2月2日

2015年1月21日

2014年12月6日

2014年12月5日