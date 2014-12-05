冨田尚弥
愛知県東海市出身の日本の競泳選手。専門は平泳ぎ。2014年9月25日、仁川アジア大会で窃盗をし、日本選手団を追放された。
2015年6月7日
2015年6月6日
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冨田尚弥が控訴断念 支援者の必死さをよそにハッキリしない態度
4日、「これ以上闘っても意味がない」と控訴しない意向を示した
日刊ゲンダイDIGITAL
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冨田尚弥の弁護士を直撃 韓国での裁判は高額なため無報酬だった
冨田のサポートをしていた弁護士は、無報酬で弁護を引き受けたという
東スポWEB
2015年6月4日
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青木理氏が韓国の刑事司法を評価 競泳冨田尚弥の控訴断念を惜しむ
「裁判官が日本よりも確実に慎重だという評価ができると思います」と青木氏
トピックニュース
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冨田尚弥が有罪判決に納得いかず 「裁判官も僕ではないと言った」
会見で冨田は「納得できないことはたくさんある」とコメント
スポニチアネックス
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冨田尚弥、韓国に対し強い絶望感か…弁護士に控訴勧められるも応じず
代理人は控訴断念について「本人の韓国に対する絶望感が強い」とコメント
デイリースポーツ
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冨田尚弥が会見 仁川アジア大会での窃盗有罪に控訴しない方針
4日、名古屋市内で会見し控訴しないことを発表
スポニチアネックス
2015年5月28日
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冨田尚弥 カメラ窃盗で有罪判決も検察側の証拠の捏造を主張
28日に有罪判決が下ったが、証拠の監視カメラ映像について捏造を主張した
デイリースポーツ
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競泳の冨田尚弥に有罪 検察の求刑通り罰金100万ウォン
28日、仁川地裁で罰金100万ウォンの有罪判決が言い渡された
デイリースポーツ
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競泳の冨田尚弥 韓国でカメラを盗んだ罪めぐり28日午後に判決へ
28日午後1時40分から、判決が言い渡される
日テレNEWS NNN
2015年5月1日
2015年4月10日
2015年4月9日
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冨田尚弥選手の裁判 監視カメラ映像では人物の特定に至らず
現場の監視カメラ映像が初めて再生されたが、人物の特定には至らなかった
日テレNEWS NNN
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韓国でカメラを盗んだ疑いの冨田尚弥 監視カメラ映像を初公開へ
9日の公判で検察側は、監視カメラの映像を初めて公開する見通しだという
日テレNEWS NNN