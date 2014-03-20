安倍首相「いいとも！」出演
3月21日放送のフジテレビ「笑っていいとも！」のコーナー「テレフォンショッキング」に、安倍晋三首相が現役の首相として初めて生出演した。
2014年3月27日
2014年3月25日
2014年3月24日
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ふかわ「残念」 キムタクに苦言
23日のラジオ番組で、木村の電話対応を「少し残念な気持ちになった」と批判
J-CASTニュース
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首相の登場でいいとも高視聴率
14.8％の高視聴率を記録したことが24日、分かった
スポニチアネックス
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太田、首相のいいとも出演に辛辣
田中は「出演者としては『余計なことして』って、少しね」と本音を語った
トピックニュース
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安倍氏のいいとも出演に批判 中
中国で、安部首相は「右傾化の象徴」として忌み嫌われている
サーチナ
2014年3月22日
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首相のいいとも出演、三原氏反省
首相は、花輪を見て「『あいつの花が無いじゃないか』という人もいる」と話した
Techinsight
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タモリ、首相動静に掲載される
タモリが新聞の首相動静に、「タモリと会食と載せて」とイチゴを振る舞った
スポニチアネックス
2014年3月21日
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アルタ前で「首相辞めろ」コール
アルタ前では反安倍首相コールを行う人々も居た
ガジェット通信
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首相とキムタクの電話対談で爆笑
24日の同コーナーでは木村拓哉が出演、電話でキムタクとの会話も実現した
スポニチアネックス
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いいともに首相、会場どよめく
現役首相の生出演は初めてで、会場にどよめきの声が沸き起こった
スポニチアネックス