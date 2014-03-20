安倍首相「いいとも！」出演

3月21日放送のフジテレビ「笑っていいとも！」のコーナー「テレフォンショッキング」に、安倍晋三首相が現役の首相として初めて生出演した。

2014年3月27日

2014年3月25日

2014年3月24日

2014年3月22日

2014年3月21日

2014年3月20日