STAP細胞問題
小保方晴子氏が発表した「STAP細胞」に関する研究データに捏造があったと認定され、論文が撤回された問題。
2019年5月8日
2019年5月6日
2018年4月5日
2016年11月2日
2016年5月25日
2016年2月19日
2016年1月27日
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小保方氏の手記出版ニュース 「SMAP騒動」と見間違える人も
Twitter上では「SMAPの手記かと思った」という声が溢れている
Techinsight
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小保方晴子氏が1月28日に手記出版 現在も「相変わらず体調不良」
小保方氏の担当弁護士は、出版は真実で事実を書いた本だとコメント
弁護士ドットコム
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小保方晴子氏、「STAP細胞」騒動めぐり手記「あの日」発売へ
その中の一文で、「あの日に戻れたら、と後悔は尽きません」と記されていた
現代ビジネス
2015年12月14日
2015年11月4日
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小保方晴子氏の「不公平、失望」コメントに早稲田大学が反論
早大は4日、「誤解と思われる指摘がある」として見解を発表した
J-CASTニュース
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小保方晴子氏の博士号を早稲田大が剥奪 取り消し訴訟を起こす可能性も
小保方氏は代理人を通じ「不合格を前提とした手続きでとても不公正」と反論
東スポWEB