『お天気お姉さん』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
フリーアナの谷尻萌との結婚に「なんで急に29歳も離れた人と…」と疑問も
デイリースポーツ
目に涙を浮かべた市村に、彼氏が寄り添っている場面を捉えたという
Smart FLASH
料理について「彼に作ったり」と話し、得意料理のエピソードも披露
J-CASTニュース
地上波への出演がほぼないという檜山沙耶が圧倒的得票数で1位を獲得した
貴島明日香、阿部華也子、TBSの番組で天気キャスターも務める新井恵理那
日刊ゲンダイDIGITAL
現在は不動産会社に入り、広報宣伝部で係長をしているという
CSの「TBSニュース」のお天気コーナーを週1で担当しているという
NEWSポストセブン
過去5年の韓国気象庁による「降水の有無」の予報は、的中率が46％
サーチコリアニュース
セクシーなグラビアを披露し、注目を集めているという
有名大企業の株主総会の司会で「拘束2時間で500万円」だったと告白
ナリナリドットコム
「気象予報士の免許を持っていないのに天気予報をしている人がイヤ」と千秋
「PON！」の月曜日お天気お姉さんとして出演中の熊江琉唯がお披露目
番組で、騒動当時39歳と報道されていたが実は40歳だったと年齢詐称を反省
スポニチアネックス
注目を受ける一方で、韓国の天気予報はとにかく当たらないことでも有名
原稿と映像がズレてしまい、何を伝えればよいか必死に考えていたそう
「かわいらしいだけで、資格持ってないヤツらもいるの？」とコメント
トピックニュース
基本ボディコン姿で、画面に目を向けさせることは間違いなくできているそう
Pouch
20日には講演会にも登場予定で、順調に仕事を軌道に乗せているようだ
早口になったことや、カメラの方を向くのを忘れたことが一番の失敗だという