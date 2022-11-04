全国瞬時警報システム（Jアラート）
『全国瞬時警報システム（Jアラート）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年5月27日
2023年8月24日
2023年5月31日
2023年4月13日
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ミサイル落下の可能性でJアラート 北海道民は困惑「北海道のどこやねん」
朝の通勤時間帯に大きな混乱を招いたが、北海道民に危機感が薄かったという
女性自身
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「結果的には違った」Jアラート訂正 自民党内からも厳しい声
官邸幹部は「念のために出したが、結果的には違った」と説明
FNNプライムオンライン
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Jアラート発出し、その後訂正したことは「適切だった」と松野官房長官
政府がJアラートを発出し、その後、情報を訂正したことについて説明
ABEMA TIMES
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携帯電話から一斉にJアラートが鳴り響く…北海道の市民に混乱広がる
Jアラートの対象地域になった北海道では、携帯電話から一斉に警報が
共同通信
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北ミサイル発射 武田真一のJアラート発出後の対応をネット絶賛
武田真一は13日の「DayDay.」で、この緊急ニュースに落ち着いて対応
スポーツ報知
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「北海道周辺への落下の可能性なし」Jアラート情報を訂正、政府発表
政府はJアラートなどで北海道周辺へ警戒を呼びかけていた
FNNプライムオンライン