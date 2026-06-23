ゆき蔵さんに接客されるのを1時間近くも待つ粘田様。【漫画】本編を読む／顧客と店員という立場を利用した巧妙な手口とは!?アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(ゆき蔵さん(@yuki_zo_08）)さんが、自身の実体験をもとに描いた漫画「女社会の知られざる闇。」。女性同士ならではの人間関係やトラブルを描いた作品の中でも、とりわけ強烈なエピソードとして語られているのが“同性ストーカー”による被害である。最初は普通