トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーデザインのポケットがキュートな新作バッグが到着。夏らしいバスケットタイプで、カラフルな色使いがコーデのアクセントになりそうなアイテムだ。【写真】スヌーピーデザインのポケットが映える「ROOTOTE」のカラフルなバスケットを見る「ROOTOTE」から発売されたスヌーピーのルーポケットがかわいいバスケット型トート4種をチェック！「デリ バスケット」(各5280