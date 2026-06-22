スヌーピーデザインのポケットが映える「ROOTOTE」のカラフルバスケットを夏のおともに！
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーデザインのポケットがキュートな新作バッグが到着。夏らしいバスケットタイプで、カラフルな色使いがコーデのアクセントになりそうなアイテムだ。
【写真】スヌーピーデザインのポケットが映える「ROOTOTE」のカラフルなバスケットを見る
「デリ バスケット」(各5280円)は、ハリのあるカラフルなテープで編まれたバスケット型のバッグ。長財布、スマホ、ボトル、A5ノートが収納可能な使いやすいデリサイズで、取り外せば独立したミニポーチとしても使えるルーポケットにスヌーピーのデザインがあしらわれている。
軽くて、自立してくれるのが特徴で、おでかけだけでなく、小物を収納してインテリアに飾るのもおすすめ！
ミントカラーのルーポケットがモノトーンに映える「ジョー・クール」、トリコロールが差し色にぴったりな「ドッグハウス」、ミント系のバイカラーがさわやかな「プール」、千鳥格子を思わせる編み地が印象的な「フライング・エース」と、バリエーションは全部で4種類。
こちらのバッグは、「ROOTOTE」の店舗や取り扱い店、公式オンラインショップにて販売中。オンラインは残り少なめなので、急いでチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーデザインのポケットが映える「ROOTOTE」のカラフルなバスケットを見る
「デリ バスケット」(各5280円)は、ハリのあるカラフルなテープで編まれたバスケット型のバッグ。長財布、スマホ、ボトル、A5ノートが収納可能な使いやすいデリサイズで、取り外せば独立したミニポーチとしても使えるルーポケットにスヌーピーのデザインがあしらわれている。
軽くて、自立してくれるのが特徴で、おでかけだけでなく、小物を収納してインテリアに飾るのもおすすめ！
ミントカラーのルーポケットがモノトーンに映える「ジョー・クール」、トリコロールが差し色にぴったりな「ドッグハウス」、ミント系のバイカラーがさわやかな「プール」、千鳥格子を思わせる編み地が印象的な「フライング・エース」と、バリエーションは全部で4種類。
こちらのバッグは、「ROOTOTE」の店舗や取り扱い店、公式オンラインショップにて販売中。オンラインは残り少なめなので、急いでチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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