これは優勝を目指す強豪国の振る舞い！強い、強い、強い。ワールドカップ2026北中米大会、日本のファンが最高の時間帯で見られるよう日本時間日曜日のお昼に設定された第2戦チュニジア戦。現地は22時キックオフというかなり深めの時間の試合となりましたが、「朝まで盛り上がるといいよ！」とでもいうような大勝利となりました。日本としてはワールドカップ史上最多得点となる4ゴールをあげての4-0快勝。先に行なわれた試合でオラ