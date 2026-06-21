長引く咳や痰を引き起こす肺の病気について知る市民公開講座がきのう（20日）、岡山市で開かれました。 【写真を見る】【長引く咳や痰を引き起こす肺の病気】中高年の女性を中心に患者が増加まだ認知度が低い「肺NTM症」と呼ばれる「肺非結核性抗酸菌症」と「気管支拡張症」 長引く咳や痰などの症状が現われる2つの病気について正しく理解してもらおうと開かれたものです。 まだ認知度の低い2種類の肺の病気 ぜんそくや肺炎