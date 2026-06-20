「胸が大きく見えすぎるのが気になる」「暑い季節はラクな着け心地を選びたい」。そんなグラマーバストさんの悩みに寄り添う新作が、ブラデリスニューヨークから登場しました。ブランド初となるミニマイザータイプのノンワイヤーブラは、バストのボリュームを自然に抑えながら美しいシルエットを実現。快適さと補整力を両立した、これからの季節にうれしいアイテムです♡ グラマӦ