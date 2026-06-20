家族の誰もがおならしたことを認めず、まさかの「犬がしたんだよ！」。【漫画】「おならしたのは誰!?」犬が家族になってからのあるあるエピソードに共感!!2匹の柴犬との日常を漫画で発信しているユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。会社員として働きながら、コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者としても活動している。今回は、愛犬と暮らす人なら思わずうなずいてしまう“柴犬あるある”を描いたエピソードを紹介する