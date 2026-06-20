MHD モエ ヘネシー ディアジオが取り扱うシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、2026年6月17日（水）、ファレル・ウィリアムスとのコラボレーションによる限定デザインボトル「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」の発売を記念し、東京・麻布台のJanu Tokyo ジャヌ ラウンジ＆ガーデンテラスにて「モエ・エ・シャンドン サマーセレブレーション 2026」を開催