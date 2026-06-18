（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は18日、台北市内で行われた海外メディアとの懇談会に参加した。台湾と日本について、地理的に近いだけでなく、価値観が近い、運命を共にする重要なパートナーだと述べ、協力深化に意欲を示した。頼総統は、過去1年で台日は国会から地方まで、産業から文化まで、観光から各分野まで、幅広く交流を深めてきたと指摘。日本が国際的な場面で台湾海峡の安定の重要性を訴えてきたことは、台湾