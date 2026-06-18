ジャルパックは6月16日より、奄美群島広域事務組合の助成金を活用した割引プラン、「JALふるさと応援割 奄美しまめぐり割」を販売している。ジャルパック「JALふるさと応援割 奄美しまめぐり割」世界自然遺産が広がる「奄美大島」や「徳之島」、美しいサンゴ礁の「与論島」や「喜界島」、鍾乳洞が眠る「沖永良部島」。本企画は、青く輝く海と、島の人々の温かい笑顔に出会える島々の魅力全てを肌で感じることのできる割引プランで