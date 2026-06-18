6月19日から21日まで東京国際フォーラムで開催される「OTOTEN2026」。79の企業・団体が出展するイベントで、各社から注目の展示情報が発表されている。入場は無料だが、来場事前登録が必要。 また今年のOTOTENは、一般公開日に先駆けて来場者数限定の「プレミアムデー」を新設。各出展社が新製品や新技術の紹介、開発者による解説、フラッグシップモデルの試聴会などをいち早く体験できる多彩な特別企画が実施され