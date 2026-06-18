この記事をまとめると ■ホンダ・プレリュードに特別仕様車「2027リミテッドエディション」が追加された ■ガーネットレッドの専用ボディカラーにボルドーのインとリアが上質な世界観を演出する ■ベース価格＋12万6500円高のバリューな価格設定となっている プレリュードの「リミテッドエディション」第2弾 2025年9月に24年ぶりの復活を果たした6代目プレリュードは、「UNLIMITED GLIDE（アンリミテッド・グライド）」をコンセ