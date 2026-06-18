食べ歩きの聖地・大須に 世界レベルの新名物が登場！ フジテレビ「めざましテレビ」やTBS「THE TIME,」など多くのメディアで紹介された話題のチュロス専門店『STREET CHURROS』。 韓国発、世界9ヶ国で展開中の大注目店が6月13日(土)遂に名古屋へ！ 場所は、名古屋が誇る食べ歩きグルメの聖地・大須です。待望の東海エリア1号店について詳しく紹介したいと思います。 韓国ソウルの人気エリア梨泰院発 健康派チュロスとは？