カシオ計算機は6月16日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、韓国発のストリートブランド「thisisneverthat（ディスイズネバーザット）」とのコラボレーションモデル「DW-5600TNT」を発表した。7月10日に発売する。価格は18,700円。DW-5600TNT キービジュアルDW-5600TNTは、初代「G-SHOCK」の象徴的な角型フォルムを受け継ぐ「DW-5600」をベースに、クラシカルな造形へ現在のトレンドを反映させたモデル。外装にはクリアカ