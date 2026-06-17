横浜F・マリノスは、鹿島アントラーズからMF知念慶を獲得したことを発表した。川崎フロンターレ、鹿島で実績を積み重ねてきた31歳が、新たな挑戦の場として横浜FMを選んだ。知念はFWとしてキャリアをスタートさせながら、鹿島加入後に中盤へコンバート。豊富な運動量や球際の強さ、攻守両面での貢献度を武器に存在感を高め、リーグ屈指のボランチとして評価を確立してきた。近年は鹿島の中心選手のひとりとしてチームを支え続けて