宿泊予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）経由の予約情報が流出し、客にフィッシング目的の不審なメッセージが多数送信されている問題で、日本ホテル協会の掛江浩一郎・専務理事が2026年6月16日、記者のインタビューに応じ、「予約情報がどのように漏洩したかは明らかになっていない」と現状を説明した。（ジャーナリスト橋本聡） 発覚から1カ月以上が経過したのに「十分な説明が確認できていない」日本ホテル協