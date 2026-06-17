「大阪高島屋」(大阪府大阪市中央区)では、2026年6月17日から30日(火)までの期間、7階催会場にて「デニムのまち 倉敷キャラクターフェス」を開催する。このイベントは、岡山県の倉敷美観地区に店舗を構えるキャラクターショップ4軒が一堂に会する豪華な催し。「スヌーピー」を筆頭に、「リラックマ」「すみっコぐらし」「ミニオン」と、4つのキャラクターが参加し、デニム素材が使われたぬいぐるみや日用雑貨、倉敷限定商品など500