スヌーピーショコラも参加！大阪高島屋で開催の「デニムのまち 倉敷キャラクターフェス」に国産デニムで作られたキュートなグッズが集結
「大阪高島屋」(大阪府大阪市中央区)では、2026年6月17日から30日(火)までの期間、7階催会場にて「デニムのまち 倉敷キャラクターフェス」を開催する。このイベントは、岡山県の倉敷美観地区に店舗を構えるキャラクターショップ4軒が一堂に会する豪華な催し。「スヌーピー」を筆頭に、「リラックマ」「すみっコぐらし」「ミニオン」と、4つのキャラクターが参加し、デニム素材が使われたぬいぐるみや日用雑貨、倉敷限定商品など500点以上のアイテムを展開する。
【写真】大阪高島屋で開催！「デニムのまち 倉敷キャラクターフェス」に参加する「SNOOPY Chocolat倉敷店」のグッズを見る
■スヌーピーファン必見！「SNOOPY Chocolat倉敷店」発のデニムアイテムは普段使いにぴったり
スヌーピーの世界をテーマにしたチョコレートブランド「SNOOPY Chocolat」の倉敷店からは、発色や柄の異なるデニム地で作られたスヌーピーのぬいぐるみや毎日使いたくなるデニムのバッグが登場。
淡い色、濃い色、さらにはヒッコリーと、3種のデニムが組み合わさったぬいぐるみは、存在感のある「デニムぬいぐるみMサイズ」(3080円)にいつも持ち歩きたい「デニムぬいぐるみSサイズ」(2530円)、バッグのハンドルにぶら下げられる「デニムぬいぐるみマスコット」(1870円)の3種。
フロントにふたつのポケットがあしらわれた「デニムトート」(2860円)やシンプルで使い勝手のいい「デニムポケットトート」(3630円)、デニムパンツのデザインを取り入れた「ジーンズトート」(4290円)と「ジーンズミニトート」(3740円)と、バッグ類も充実。頑丈で重い荷物も安定して持ち運べるほか、使っていくうちに味が出るというデニム素材ならではの特性が活かされたデザインだ。
「リラックマ」や「すみっコぐらし」、「ミニオン」のグッズも魅力がいっぱい！「リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス倉敷店」は、「ぶらさげぬいぐるみ(リラックマ)」(各2750円)や「スリッパ」(1650円)、「ぶらさげぬいぐるみ(すみっコぐらし)」(各2420円)、「キッズリュック」(4620円)をラインナップ。
「ミニオン 倉敷 ベース in デニムストリート」からは「ぬいぐるみ」(3300円)、「ぬいぐるみマスコット」(2640円)のほか、児島デニムが使われた「キッズオーバーオール」(1万6500円)、「パンツ」(1万9800円)、「Gジャン」(2万8600円)、「キッズGジャン」(1万2980円)といった本格的なファッションアイテムが登場する。
洗いがかかったさわやかな色落ちがさすが！購入者プレゼントのデニムポーチも狙って！
1レシート5000円以上の購入で、「デニムストリートのロゴ入り“デニムフラットポーチ”」がもらえるキャンペーンも実施。ノベルティの配布は先着順で、準備数に達し次第、プレゼントは終了となるので、欲しい人はお早めに！
大阪高島屋で開催される「デニムのまち 倉敷キャラクターフェス」は、デニム好きもキャラクター好きもとことん楽しめる魅力的なイベント。ぜひ足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■スヌーピーファン必見！「SNOOPY Chocolat倉敷店」発のデニムアイテムは普段使いにぴったり
スヌーピーの世界をテーマにしたチョコレートブランド「SNOOPY Chocolat」の倉敷店からは、発色や柄の異なるデニム地で作られたスヌーピーのぬいぐるみや毎日使いたくなるデニムのバッグが登場。
淡い色、濃い色、さらにはヒッコリーと、3種のデニムが組み合わさったぬいぐるみは、存在感のある「デニムぬいぐるみMサイズ」(3080円)にいつも持ち歩きたい「デニムぬいぐるみSサイズ」(2530円)、バッグのハンドルにぶら下げられる「デニムぬいぐるみマスコット」(1870円)の3種。
フロントにふたつのポケットがあしらわれた「デニムトート」(2860円)やシンプルで使い勝手のいい「デニムポケットトート」(3630円)、デニムパンツのデザインを取り入れた「ジーンズトート」(4290円)と「ジーンズミニトート」(3740円)と、バッグ類も充実。頑丈で重い荷物も安定して持ち運べるほか、使っていくうちに味が出るというデニム素材ならではの特性が活かされたデザインだ。
「リラックマ」や「すみっコぐらし」、「ミニオン」のグッズも魅力がいっぱい！「リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス倉敷店」は、「ぶらさげぬいぐるみ(リラックマ)」(各2750円)や「スリッパ」(1650円)、「ぶらさげぬいぐるみ(すみっコぐらし)」(各2420円)、「キッズリュック」(4620円)をラインナップ。
「ミニオン 倉敷 ベース in デニムストリート」からは「ぬいぐるみ」(3300円)、「ぬいぐるみマスコット」(2640円)のほか、児島デニムが使われた「キッズオーバーオール」(1万6500円)、「パンツ」(1万9800円)、「Gジャン」(2万8600円)、「キッズGジャン」(1万2980円)といった本格的なファッションアイテムが登場する。
洗いがかかったさわやかな色落ちがさすが！購入者プレゼントのデニムポーチも狙って！
1レシート5000円以上の購入で、「デニムストリートのロゴ入り“デニムフラットポーチ”」がもらえるキャンペーンも実施。ノベルティの配布は先着順で、準備数に達し次第、プレゼントは終了となるので、欲しい人はお早めに！
大阪高島屋で開催される「デニムのまち 倉敷キャラクターフェス」は、デニム好きもキャラクター好きもとことん楽しめる魅力的なイベント。ぜひ足を運んでみて。
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