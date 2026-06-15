週末、少しだけ遠くへ出かけてリフレッシュしたい。 そんなときにお勧めしたいのが、名古屋から車で約1時間30分の東三河エリアです。 自然豊かな風景が広がり、ゆったりとした時間が流れるこの地域には、わざわざ訪れたくなる素敵なスポットがあります。 今回訪れたのは、豊橋市で70年以上愛される老舗和菓子店「お亀堂」が手がける『古民家caféお亀堂』。 趣ある古民家と美しい庭園に囲まれた癒やしの空間で、和菓子