スイス・インターナショナル・エアラインズは、機内食のデジタルメニューの提供を開始した。全路線全クラスが対象で、出発日の6週間前から閲覧できる。便やクラスによっては、予約番号の入力によって出発前に事前予約も可能となる。予約はファーストクラスとビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスでは最大24時間前、短距離路線のエコノミークラスでは最大36時間前まで受け付ける。「SWISS Culinary Journey」プラットフォー