2026年4月7日に発売されたスコッチウイスキー「ジョニーウォーカー ブロンド」は、従来の商品とは異なる“ミックス(割り材と合わせる)”のために生まれたウイスキーで、バニラのような余韻とフルーティな味わいが特徴だ。【写真】「ジョニーウォーカー ブロンド」公式が提案する「レモネードハイボール」「夕刻のマジックアワーのひとときに、自分らしさや自分だけの“楽しい”に立ち返りながら、その日の気分に合わせて自由にアレ