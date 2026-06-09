マレーシア航空は、「JP Global BC Campaign」を6月9日から24日まで開催している。東京/成田発と大阪/関西発のマレーシア行きとマレーシア以遠が対象で、エコノミークラスとビジネスクラスに設定がある。出発期間は6月9日から2027年5月31日まで。マレーシア行きエコノミークラスでは、子供（2〜11歳）は大人運賃の75％、幼児（2歳未満）は大人運賃の10％で利用できる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。左からエコノミークラス