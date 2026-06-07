北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」が、2026年5月13日より「雲海テラス」の今季営業を開始した。初日には恒例のオープニングセレモニーを実施し、来場者とともにシーズンの幕開けを祝福。ゴンドラ整備スタッフの「この絶景をお客様にも見てもらいたい」という思いから始まった雲海テラスは、今夏に累計来場者数が200万人に達する見込みだ。【画像】クラウドバーやクラウト