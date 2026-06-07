けさ、秋田市の新屋地区で相次いでクマの目撃情報が寄せられました。秋田中央警察署によりますと午前8時40分ごろ秋田市新屋町の旧秋田空港跡地沿いの県道を車で走行中の女性が道路を横断する体長およそ1メートルのクマ1頭を目撃しました。周辺では午前6時ごろからのおよそ3時間でクマの目撃情報が相次いで寄せられています。目撃された地点から住宅地までの距離はおよそ1キロで引き続き注意が必要です。