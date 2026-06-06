歌手でタレントの渡辺美奈代が５日までにオフィシャルブログを更新。丸ごと一尾購入した鯛の下処理の様子を公開し、料理上手な一面をのぞかせた。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を