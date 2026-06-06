渡辺美奈代、鯛を丸ごと一尾購入「半分はお刺身、半分は焼き物に」
歌手でタレントの渡辺美奈代が５日までにオフィシャルブログを更新。丸ごと一尾購入した鯛の下処理の様子を公開し、料理上手な一面をのぞかせた。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
３日、「鯛」と題してブログを更新。渡辺は「昨日 鯛を一尾購入」と報告し、「半分はお刺身（昨夜たべました）」と新鮮な鯛を早速味わったことを明かした。
さらに「半分は焼き物に出来る様にしていただいたので」と説明し、「今日はお仕事前に 塩をふり 水分を拭いて 冷凍保存します」と頭付きの鯛に塩をふった状態で並べられている写真を公開。食材を無駄なく活用しようとする渡辺のこだわりもうかがえる内容となっている。
この投稿にファンから「新鮮な…立派な鯛」「塩焼き！絶対美味しい」「ご家族皆さま、楽しみですね」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
さらに「半分は焼き物に出来る様にしていただいたので」と説明し、「今日はお仕事前に 塩をふり 水分を拭いて 冷凍保存します」と頭付きの鯛に塩をふった状態で並べられている写真を公開。食材を無駄なく活用しようとする渡辺のこだわりもうかがえる内容となっている。
この投稿にファンから「新鮮な…立派な鯛」「塩焼き！絶対美味しい」「ご家族皆さま、楽しみですね」などの声が寄せられている。